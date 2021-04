Sputnik po slovensky

Tých zodpovedných, kto sa zapájajú do problému „Sputnik“ začína byť viac. Dianie okolo vakcíny začína mať pravú tvár. Klamstvá a manipulácie Igora Matoviča sa postupne odhaľujú.

Zalistujme do len nedávnej minulosti. Objavuje sa správa, že Rusi žiadajú vakcínu späť. Na druhej strane je podsunutá informácia, že si máme prevziať ďalšiu dodávku vakcíny. Rozumie tomu niekto?

Igor Matovič cestuje do Moskvy zachraňovať situáciu. Po návrate v úlohe záchrancu nám rozpráva o urazených akademikoch. Akademici a vlastne celé Rusko sa cítia hlboko ponížení, že ŠUKL si dovolil dať testovať ich vakcínu v neregistrovanom laboratóriu. Dokonca odhalil nezhodu so skutočným Sputnikom. Samozrejme si to všimli Američania a roztrúbili to po celom svete cez plátok New York Times. Také poníženie. Viete si predstaviť čo sa asi dialo, keď sa spomenuté číslo New York Times objavilo na stole v Kremli?

Samozrejme Igor Matovič nemohol ísť do Moskvy nepripravený. Musel navrhnúť riešenie. Vlastne už doma na Slovensku predostrel geniálny plán záchrany Sputnika za pomoci Viktora Orbána. Nečakal, po návšteve Moskvy nasleduje cesta do Budapešti s pošliapaním všetkých diplomatických zvyklostí. Zbratanie sa s Viktorom. Prísľub testovania v certifikovanom laboratóriu, o ktorý už dávno bezvýsledne požiadal 3x ŠUKL.

Lenže netušil, že Viktor Orbán, oddaný priateľ Moskvy vidí celé dianie úplne inak. V tom čase už má celkom iné inštrukcie priamo z Kremľa.

Medzitým pani prezidentka Zuzana Čaputová má toho Matovičovho pobehávania medzi Moskvou a Budapešťou dosť. Žiada prísne utajenú zmluvu a list z Ruska so žiadosťou o vrátenie. Celá zainteresovaná verejnosť tipuje čo asi v tej zmluve je. Objavuje sa aj text maďarskej zmluvy. Pre mňa sú podmienky šokujúce. Ako vôbec mohli na to Maďari pristúpiť? Ich vec. Od pani prezidentky sa dozvedáme vysvetlenie. Žiadosť o navrátenie nie je kvôli urazeným akademikom. Dôvod je jednoduchý. Za vakcínu Slovensko nezaplatilo.

Zároveň padá rozhodnutie odtajniť zmluvu. Zhodnotenie možnosti odtajnenia prischlo najzodpovednejšej osobe - ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej.

Podujať sa právne zhodnotiť zmluvu na Sputnik nie je len tak jednoduchá vec ako sa na prvý pohľad zdá. Ako nás učili, každá zmluva musí mať tri základné body :

Predmet plnenia

Cenu

Termín

Verím, že Mgr. Mária Kolíková si vykoná prácu, ku ktorej sa zaviazala zodpovedne. Určite najzaujímavejší bude PREDMET ZMLUVY. Ako je dodávka vakcíny SPUTNIK V (Gam covid VAC) asi v zmluve definovaná? Samozrejme tých možností je veľa. Zdajú sa mi pravdepodobné dve možnosti :

1.) Je to sklená ampulka s nalepeným papierikom s nápisom Sputnik s obsahom neznámej kvapaliny. Takto je to v zmluve zrejme definované. Prezrádzajú to a odhaľujú výsledky testov laboratória SAV a porovnanie testov v ŠÚKL s údajmi uvedenými v dostupných zdrojoch. Ruská strana dodala len 20 % potrebnej dokumentácie. Určite vedela prečo.

2.) Je to vakcína registrovaná v EMA so zložením jasne uvedeným vo všetkých potrebných dokumentoch a certifikátoch. Takto by to malo byť. V zmluve to ale takto určite nebolo definované. Všetky potrebné schvaľovacie konania doteraz neprebehli. Chýbajú klinické testy. Prečo asi? Pre zaujímavosť v Moskve sa chce dať zaočkovať len 1/3 obyvateľov. Že by životná skúsenosť?

Pre zaujímavosť šéf colníkov predstupuje pred verejnosť s tvrdením, že Sputník bol preclený. Naozaj? Vedia čo preclili? Veď najväčšia autorita ŠUKL nevie čo v ampulkách je, ako to môžu vedieť colníci?

Medzitým Slovensko sa upokojilo v očakávaní. Niekde na východe už určite balia vzorky na testy. Prichádza priaznivá správa od slovenských akademikov – ich testy dopadli výborne. Občania na východe začínajú odmietať Astru Zenecu. Určite netrpezlivo čakajú, kedy do nich naočkujú Sputnik. Viete si predstaviť ten slastný pocit, mať v sebe Sputnik? Predseda vlády Eduard Heger sľubuje, že to bude čo nevidieť.

Blíži sa koniec týždňa a Igor Matovič sa objavuje s dvojhodinovým prejavom plným osočovania a nenávisti predovšetkým proti statočnej riaditeľke ŠUKL-u. Ja som premýšľal, či je to ten istý človek, ktorý sa ešte pred nedávnom trápne ospravedlňoval svojím deťom, manželke, mame a celému národu? Priznám sa, nepočúval som. Som postarší človek a nemám to za potreby. Igor Matovič je politická mŕtvola. Vedia to v Moskve, nedokázal presadiť očkovanie Sputnikom a tak mu v Kremli verili. Nie je ako Viktor, to je iná osobnosť. O politickej mŕtvole s menom Igor Matovič vedia aj na Slovensku. Všetci, čo to chcú vedieť. V roku 2011 bol to on kto povalil vládu koaličných partnerov, vládu Ivety Radičovej. Otvoril cestu k moci Róbertovi Ficovi. V roku 2021 povalí dokonca svoju vlastnú vládu a otvorí opäť cestu k moci Róbertovi Ficovi. Róbert Fico to už má pripravené. Čaká na vhodný okamih, keď bude vhodná chvíľa a preferencie vládnych strán klesnú na minimum. Ľudia sa budú tlačiť vypĺňať referendové lístky. Je to otázka mesiacov, keď zasadne do vlády v úzadí za Petrom Pellegrinym. To čo dokázal Igor Matovič skrátka nedokáže nik.

Na tlačovke Igor Matovič priznáva, že otázku bezpečnosti vakcíny s ruským partnerom nepreveroval. Zároveň priznáva, že nepozná text zmluvy.

Prichádza piatok. Pred ŠUKL-om sa zhromažďujú ľudia s kvetinami. Onedlho je kvetín celý vstupný priestor.

V piatok prichádza doslova šokujúce rozuzlenie. V Šarišských Michaľanoch už týždeň stoja kamióny. Prišli si pre Sputnik. Poslali ich Rusi. Majú vakcínu previesť do Maďarska. Nie vzorky. Všetkých 34 paliet. Dozvedáme sa, že Rusi oneskorenú platbu vrátili a chcú vakcíny previesť Viktorovi. Zrejme za odmenu, za oddaný postoj skutočného partnera. Tu už sa nedá uhnúť. Predpisovo náklad odovzdať. Čaká nás vycestovanie špičiek OĽANO na východ. Na nádvorí IMUNY PHARM prebehne rozlúčka so Sputnikom. Tak ako bol slávnostne privítaný na letisku, patrí sa aby bol aj dôstojne odprevadený. Už vidím ako budú stranícke a vládne špičky v rade nastúpené. Pohľadom vyprevádzať dva kamióny s prapodivným nákladom. Viete, kto bude jediný šťastný z tejto partie? Pán brigádny generál Vladimír Lengvarský. Ten statočný človek, jediný kto do tej partie nepatrí. Spadne z neho ťažoba, nebude už musieť podpísať dobrozdanie na používanie Sputnika. To, do čoho by ho nútil Igor Matovič.

Ako je možné, že o kamiónoch v Šarišských Michaľanoch doteraz nevedel nik z vlády? Týždeň tam stoja. Čo na to Eduard Heger? Dokazuje, že je len sekretárom Igora Matoviča? Dokedy to bude trpieť?

Kamióny sú určite prekvapením aj pre pani prezidentku.

Neočakávane príjemným prekvapením pre mňa a nepríjemným prekvapením pre všetkých nedočkavých priaznivcov Sputnika. Čo teraz? Pre podnikavcov je tu otvára obrovská šanca založiť cestovku z názvom trebárs SPUTNIK HU/SK. Dohodnúť sa s Viktorom Orbánom na spoločnom biznise a voziť Sputnika chtivých kúsok za hranice, kde by prebiehalo hromadné očkovanie.

Pre zaujímavosť. U našich bratov Čechov práve teraz prebehla vo vládnych a parlamentných kruhoch aktivita ohľadom Sputnika. Šéf krachujúcej sociálnej demokracie Jan Hamáček znenazdania predostrel geniálnu myšlienku, že vycestuje do Moskvy a vráti sa so Sputnikom. Nemyslite si, že to je myšlienka ako zachrániť občanov ČR. Veru nie. Nevyslovená pointa, na ktorú prišli všetci je, že sociálna demokracia sa pred voľbami prepadá mimo parlament a treba ju zachrániť. Riešenie Jana Hamáčka má prilákať na stranu sociálnej demokracie množstvo priaznivcov prezidenta Miloša Zemana. Ten je známy svojimi proruskými a proSputnikovskými názormi. Na cestu do Moskvy si Jan Hamáček plánoval zobrať experta, ktorý mu mal otvoriť dvere do Kremľa. Uhádnete, kto to mal byť? No jasné, kto iný ako nám dobre známy Andrej Danko. Mali ste vidieť čo sa odohrávalo v českom parlamente, čo sa ešte teraz odohráva v médiách. Výsledok - aj samotný Andrej Babiš túto aktivitu zatrhol.

Viete, čo to všetko vyrieši? COVID zmizne tak ako prišiel. Že trepem? COVID nie je prvá pandémia. Tých tu bolo. Pandémie bez respirátorov alebo autogénnych testov. Všetky predošle raz skončili aj bez Sputnikov.