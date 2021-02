Čo nám Igor Matovič neprezradil

Nič prinášajúce vyčerpávajúce celoplošné testovanie, nezvládnuté manažovanie priebehu pandémie prinieslo ďalšie neočakávané riešenie – vakcínu Sputnik, ktorá nemá chybu.

Vzorne pripravená prezentácia autora myšlienky. Na prvý pohľad sa človeku chce zatlieskať rukami a povedať „Už aby som mal Sputnik v sebe“. Len na prvý pohľad. Určite prezentácia uchváti tých, ktorí sú zvyknutí len počúvať ale nie pri tom premýšľať. Tých zavádzajúcich argumentov bolo vypovedaných mnoho. Ja som si všimol jeden – zdôrazňovanie v tom nie je nič geopolitické. Ale je.

Rok po otvorení hraníc sme si chodili privyrábať do neďalekého Rakúska oberať hrozno. Chodili sme k jednoduchým ľuďom. Mladý gazda sa sťažoval, že opäť vykupujú za nižšiu cenu a aj, že cukor je opäť drahší. Keď nám prezradil cenu cukru, prekvapila nás, bola podstatne vyššia ako u nás. Spýtali sme sa prečo nezájde na Slovensko kúpiť cukor. Odpoveď prišla bez premýšľania a bola prekvapujúca – „Sami máte všetkého málo, nebudem Vám brať“. Bolo to spoznávanie myslenia ľudí “poškodených kapitalizmom“.

Čo to má spoločné s vakcínov?

Z prezentácie Igora Matoviča sme sa dozvedeli, že v júni bude na Slovensku 2 mil. vakcín (sľuby sa sľubujú, hlavne v Rusku). Podľa SME Rusko vyrobilo do konca decembra 0,5 mil. vakcín??? Do konca februára vraj vyrobí 6,9 mil. pri zazmluvnených dodávkach do 30 krajín. Pre informáciu Rusko má 146 mil. obyvateľov. Ak aj odhliadneme od neznalosti či už COVID dorazil aj na Čukotku, stále je to obrovské množstvo vlastných obyvateľov čakajúcich na zaočkovanie. Z krátkeho prehľadu je jasné, že Rusko nemôže mať dostatok vakcín pre vlastných občanov.

Igor Matovič sa rozhodol spolu s Marekom Krajčim pripraviť občanov Ruska o 2 mil. vakcín. Koľko je to životov? To v Rusku nie je rozhodujúce. Ale pre občanov EU áno. Pre tých, ktorí vedia, čo sú morálno-etické hodnoty. Na Slovensku bude dobre, keď ľudia s úctou k blížnym budú vládnuť tejto krajine.

Okrem Maďarska žiadna iná krajina EU neprejavila záujem o Sputnik. V rozhodnutí určite nie je len nedôvera v Rusko. Je to aj úcta k tým jednoduchým občanom Ruska, ktorí sú zvyknutí, že sa im nedostáva.

Slovensko bude mať dostatok vakcín od zazmluvnených firiem Európskou Úniou. Občania Ruska nebudú mať na výber. V Rusku sa totiž nevyberá. Sú odkázaní na geopolitickú hru svojej vlády – na propagandu, do ktorej sa nechal vtiahnuť Igor Matovič so svojimi prisluhovačmi. Zabudli však, že svet sa na nás díva celkom inými očami.

Vážme si tých, ktorí sa postavili proti tomuto hrubému poškodeniu Slovenska v očiach občanov EU.

Igor Matovič rozdúchaním problému vakcíny Sputnik poškodil obraz EU v očiach jednoduchých občanov. Sputnik prezentuje ako záchranu a pritom záchranou vôbec nie je. Obchádza údaje o priebehu očkovania, dostupnosti vakcín z EU v nasledujúcom období. Pri prezentácii vakcíny Sputnik vznikol pocit ako keby iná vakcína nebola. Rusko ako krajinu, ktorá ide zachrániť Slovensko. Akú hru to hraje pred nami voličmi? Na akú voličskú skupinu má zacielené? Počíta s tým, že múdrych už stratil? Vytiahol kartu s názvom Sputnik.