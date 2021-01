Dnes som sa otestoval

Nebol som objednaný. Na počudovanie mi to komplet trvalo možno 40 minút. Čudoval som sa, kde sú rady, veď sa písalo o obsadených termínoch na celú dobu testovania?

Test dopadol podľa predstáv. Je mi cez šesťdesiat. Cítim sa zdravý, necítim žiadne príznaky, nemám teplotu, chutí mi. Snažím sa maximálne izolovať. Test som si spravil kvôli partnerom, za ktorými občas musím vycestovať. Chcem mať čisté svedomie, že sa k nim správam zodpovedne.

Určite to nebolo z dôvodu manévrov, ktoré sa chystajú na víkend. Po druhý krát. Myslel som, že si to občania rozložia na týždeň. Čakal som dlhú radu a poradovník pre vopred objednaných. Nič také. Kto prišiel sa zaregistroval a bol otestovaný.

Ale veď testovanie prebieha nepretržite. Tí čo chcú vedieť ako sú na tom, kedykoľvek sa môžu dať otestovať. Celoplošné testovanie? Po skúsenosti to bude opäť hromadná akcia. Čo asi prinesie?

Zalistoval som v pamäti čo prinieslo prvé kolo testovania. Nemyslím dlhé rady v chlade, niekde aj v daždi. Vyčerpaných zdravotníkov, ktorí radšej mohli pracovať v nemocniciach.

Bola to chvíľa očakávania výsledkov. Kde je pandémia rozšírená. V našom okrese to bolo super. Našiel sa jeden "coviďák" a nastalo uvoľnenie. "Coviďák" bol identifikovaný. Ľudia sa s úľavou prestali správať zodpovedne. Prečo? Veď zodpovedne sa treba správať neustále. Bratislava, ktorá bola pred tým na tom špatne zrazu mala priaznivé výsledky. Orava, ktorá bola na tom najhoršie po celoplošnom otestovaní bola super. Ale to nebolo z dôvodu celoplošného testovania. To bol výsledok zodpovedného správania.

Teraz Nitra bola na tom špatne a zdá sa, že už je z najhoršieho von. Prijaté opatrenia, ktoré viedli k zlepšeniu vyplynuli so stavu v nemocniciach. Celoplošné testovanie poskytne obraz v daných dňoch. Tá situácia sa trvale mení.

Pamätáme si situáciu v nemocniciach pred pandémiou. Nebolo lekárov a predovšetkým sestier. Teraz zrazu sú? Kde sa zobrali? Zákon im prikazuje chodiť do práce. Ale zákon nič nehovorí o vyčerpaní. Veď mnohí z nich sa nakazili. Vypadli z práce a chýbajú. Z tých čo zostali sú aj takí čo podľahli. Stres, duševné aj fyzické vyčerpanie zoslabuje organizmus. Potom zomierajú aj mladí ľudia, ktorí by bez príznakov chorobu prekonali. Kto na to prihliada pri rozhodovaní o celoplošnom testovaní? Ako to bolo zohľadnené?

Nemocnice musia teraz riešiť očkovanie. Určite to je hlavný problém. Testovanie nikoho nevyliečilo. Práve očkovanie dokáže ukončiť pandémiu, zachrániť životy. Samozrejme určení a dodržiavaní prioritných skupín. Zdravotníkov, policajtov, vojakov, ľudí v základnej infraštruktúre. Čudoval som sa, že sem nepatria napríklad ženy nad šesťdesiat rokov, s ktorými sa stretávam každý deň v potravinách. Denne sú v blízkom kontakte so stovkami zákazníkov. Presne tak zdravotníci ako pri testovaní. Lenže pri testovaní zdravotníci boli celí obalení v ochranných odevoch a boli to všetko mladí ľudia. V obchode, v radách pri pokladniach stoja zákazníci, tí istí ľudia čo stáli pri testovaní. Tie tety za pokladňami ale majú len rúško a kus plexiskla pred sebou. Medzi regálmi ani to plexisklo. Sú tam. Každý deň. Úžasné. Kto si na ne spomenie?

Prečo sa neriešia aj takéto skupiny? Je to na zamestnávateľoch? Firma Škoda sa rozhodla zaočkovať všetkých pracovníkov. Vakcíny si zoženie mimo prídel z EU. Stojí im to za to.

Vzniknú problémy. Občania budú očkovaní vakcínami rôznych výrobcov. To znamená tie vakcíny, ktoré si vyžadujú dve očkovania nesmú byť zamenené. Firma Pfizer obmedzila dodávky vakcín v najbližšom období. Bude dostatok vakcín pre tých čo už boli zaočkovaní prvý krát? Zaoberá sa tým niekto?

Je čo riešiť. Nie som si istý, či tie videá zo zasadania vlády napomáhajú riešeniu pandémie. Pri tom dnešnom testovaní sa mi zdalo, že reálny život plynie aj bez ich rozhodnutí.