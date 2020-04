Kam z Bratislavy za prírodou - Roštún v jarnom šate

Malé Karpaty núkajú množstvo príležitostí na túlanie lesmi alebo zdolávanie vrcholov. Obľúbenými zostávajú vrcholy výškou prekonávajúce 700 metrov. Jedným z nich je Roštún v názvosloví domácich alebo oficiálne Vápenná z máp.

Roštún je čoraz častejšie používaný názov pre Vápennú s výškou 752 m.n.m. V iných pohoriach Slovenska by zostal bez povšimnutia no v Malých Karpatoch patrí medzi niekoľko TOP 700 metrových vrcholov. Je to vlastne dlhý natiahnutý hrebeň zo strany Záhoria zalesnený, zo strany hlbokých lesov skalnatý.

Výhodou 700 m malokarpatských vrcholov je, že sú ľahko dostupné. Výstupová trasa je krátka ale za to prevýšenie náročné, skrátka sa nedá oklamať. Rovnako je tomu aj v prípade Roštúnu. Výstup na vrchol zo Sološnice alebo z Plaveckého Podhradia si treba zaslúžiť. Je tu však viac možností pre tých zdatnejších buď hrebeňom cez Klokoč od Plaveckého Mikuláša alebo hlbokými lesmi z Dolian alebo Častej. Dlhým vrcholovým hrebeňom vedie známa červená značka Devín - Dukla.

Výnimočne priaznivé jarné počasie, apríl aký tu asi ešte nebol, umožňujú túlanie po horách v čase, keď sa stromy konečne zazelenajú do najčerstvejších farieb.

Mohutnosť karpatských lesov (Leonard Malacký)

Prvé výhľady z výstupovej trasy od Sološnice pod bralami Malej Vápennej.

Bralá Malej Vápennej (Leonard Malacký)

Výstupové trasy zo Sološnice a z Plaveckého Podhradia sú po dlhom hrebeni vedené lesom vo svahu bez výhľadov. Je to z dôvodu ochrany kveteny na skalnatom hrebeni. Červená značka - hrebeňovka smerom na Klokoč je vedená náročnejším skalnatým terénom.

Jarná kvetena vápencových skál (Leonard Malacký)

Záverečné stúpanie zo všetkých strán sa zdá nekonečné. "Veď už to ti niekde musí byť". Samotný vrchol ako keby sa objavil z ničoho-nič. To, že sme na vrchole prezrádza betónový pilier, ktorý tu je asi odnepamäti. Nepohodlný krátky rebrík a malá plošinka sú miesta, kam sa musí dostať každý z pokoriteľov Roštúna. Odmenou za náročný výstup je však nádherný výhľad. Nikomu nevadí, že nie je kruhový. Málokto si to všimne. Zo to sú vidieť hlboké malokarpatské lesy s množstvom dolín a bočných hrebeňov a vrcholov.

Výhľady na lesy okolo Vysokej (Leonard Malacký)

Z vrcholových skál sa otvorí široký výhľad na hlboké lesy Malých Karpát (Leonard Malacký)

Dominantným vrcholom ako by oproti je dvojvrchol Jelenec - Geldek. Je umiestnený akoby uprostred lesov.

Dvojvrchol Jelenca a Geldeku (Leonard Malacký)

Obľúbeným pokračovaním je prechod na nie až tak ďaleký Klokoč. Zatrávnená časť hlavného hrebeňa s nevysokým kužeľovým vrcholom. Obľúbené miesto na slnenie a oddych uprostred hôr. Prechodom cez Klokoč a Amonovú lúku je možné spraviť krajinársky veľmi hodnotný okruh z Plaveckého Podhradia. Ten je však lepšie absolvovať v opačnom smere s vyvrcholením na Roštúne.

Roštún z neďalekého Klokoča. (Leonard Malacký)

Hlboké lesy pohľadom z Roštúna sa zdajú nezdolateľné. Opak je pravdou. Lesmi vedie niekoľko značkovaných chodníkov a doliny sú navštevované cyklistami. V lesoch je množstvo lúk. Medzi najkrajšie patrí Kolovrátok pod hrebeňovým vrcholom Roštúna alebo Holint pod Jelencom. Tieto lúky majú ozajstné čaro a stojí za námahu prekonať k ním dlhú cestu.

Kolovrátok asi najkrajšie miesto pod Roštúnom (Leonard Malacký)

Na lúkach sú pozostatky starých stromov, ktoré práve teraz na jar, priťahujú svojou krásou.

To je tak keď rozkvitajú starčekovia (Leonard Malacký)

Nuž čo povedať na záver. Po návrate z Roštúna si poviete "Určite sa tam ešte vrátime."