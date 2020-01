Ako je to s imigrantami naozaj?

Počúvame o hrozbe imigrantov. Je veľa takých, ktorí túto tému zneužívajú, vyvolávajú pochybnosti, strach. Čo prináša skutočný život, aká je realita?.Komu bude patriť Slovensko za pár desiatok rokov? Zapadá slnko nad Slovenskom?

Gitka je čiperná dôchodkyňa. Žije už ako vdova v mestečku kdesi na okraji západného Slovenska. Je hlboko veriaca, nevynechá ani jednu bohoslužbu. Pozorne počúva slová farárka. Váži si tie slová, riadi sa nimi. Hlboko ju zasiahli kázne, v ktorých boli spomenutí migranti. Nemajú doma pokoja a teraz to prenášajú sem, kde si tak pokojne vo svojej viere žijeme. Neschádza jej z mysle vyčínanie a hrozné skutky príslušníkov islamského štátu. Všade sa o tom písalo, boli toho plné správy. Čo keď zaplavia jej mestečko, pripravia o majetok? Je ochotná spraviť všetko aby sem neprišli. Podporiť tých, ktorí budú chrániť Slovensko pred morálnou skazou. Jej jediným želaním je nikdy nestretnúť islamistu. Nie ešte aby ju islamisti pripravili o majetok.

Abdul je aktívny muž čerstvo po tridsiatke. Vyrastal v jednej s krajín na severe Afriky. Myslelo mu to, bol „podnikavý“, vždy vynikal nad ostatnými. Začal podnikať s nehnuteľnosťami. V domovine, kde začínal sa mu darilo. Jednoduchí ľudia, často pologramotní, vedel ako si získať ich dôveru. Vychádzalo mu to. Rýchlo zbohatol. Doma už mu začalo byť tesno. Naviac tých čo pripravil o majetok začalo pribúdať. Nuž, je to tak. Kde jeden rýchlo bohatne iní musia chudobnieť. Rozhodol sa, vlastne okolnosti ho prinútili pre odchod do Ameriky. Predsa bohatnúť tam a bohatnúť niekde v Amerike je rozdiel. Vytypoval si Floridu. Tam chodia dožívať boháči. Tam musí obchod s nehnuteľnosťami prekvitať. Neprekvital, nie aspoň pre Abdula. Američania sú predsa iní ako tam tí často pologramotní, u nich doma. Nedarilo sa mu. Žil len z peňazí, ktoré si priniesol.

Anička, Gitkina dcéra bola ambiciózna mladá dievčina. Vyrastala v čase, keď u nich doma nebolo pracovných príležitostí. Po skončení školy si len ťažko hľadala prácu. Aj keď si našla, robiť niekde osem hodín sa jej nechcelo. Za tých zopár eúr, to už vôbec nie. Tak, ako mnohí iní aj ona sa rozhodla hľadať šťastie v zahraničí. Nie však tam kde treba pracovať ale tam, kde sa bohatne. Vybrala sa na Floridu. Možno sa jej podarí presvedčiť nejakého dôchodcu, požije s ním zopár rokov a potom bude bohatá. Realita však bola iná. Ledva sa jej darilo. Občas umývala riady, občas upratovala. Stačilo to na skromné prežívanie.

Aničku postihlo šťastie. Narazila na Abdula. Abdula postihlo šťastie. Narazil na Gitku. Svojím šarmom, ktorým neoslovil Američanov, oslovil Gitku. Gitka bola nadšená, že narazila na toho, kto ju zaplaví bohatstvom. Abdul mal hneď jasno. Zoberie si Gitku, získa občianstvo v krajine EU a tam skúsi šťastie. Zakrátko sa Gitka dostala do druhého stavu, zobrali sa. Abdul pozorne preštudoval pomery na Slovensku. Zistil, že tam práve stavia fabriku veľký automobilový výrobca. Tam, do toho mesta treba ísť. Tam ceny nehnuteľností porastú závratne rýchlo. Zhodou okolností to mesto je to necelých päťdesiat kilometrov od rodného mestečka jeho mladej manželky. Presťahovali sa. Kúpili si menší domček. Zakrátko sa im narodil syn. Slovák, len je snedý a islámského vierovyznania. Pre Aničku nastali ťažké časy. Začala zisťovať, čo to znamená byť manželkou Abdula. Iná kultúra, iné zvyky, náboženstvo, iné postavenie manželky v rodine. Jej úlohou je privádzať na svet deti. Už sa teší na ceste je ďalšie.

Gitka Aničku nenavštevuje. Nechce vnuka ani vidieť. Gitka nechce ani aby Anička chodila domov. Čo ak ich náhodou niekto uvidí, stretne, nebodaj pozrie do kočíka. Rada sa pred kamarátkami a známymi pochváli ako sa dobre Anička vydala. Nik sa však nepýta na nič bližšie. To sa skrátka v ich mestečku nepatrí. Každý si len myslí svoje. Gitka to veľmi dobre vie.

Gitka má veľké starosti. Má totiž aj syna. Žijú spolu v rodičovskom dome. Dom je veľký, priestranný štokovec. Miesta je tam dosť. Nie však pre snachu. Syn s manželkou deti nemajú ale Gitka snache zavadzia. Gitka to so snachou už nevie vydržať. V jej veku už nemá síl na neustále konflikty. Rozhodla riešiť situáciu odchodom. Kúpiť si byt kde bude sama. Nie ale v ich mestečku. Nie tam, kde každého pozná a každý pozná ju. Nie v meste kde žije Anička. Niekde ďaleko, kde ju nik nepozná. Kde bude chodiť do kostolíka a novým kamarátkam bude rozprávať aké má dokonalé deti, vnukov.

Rodný dom zostane deťom. Syn so snachou majetok prehýria, tí deti mať nebudú. Aničke, teda vlastne Abdulovi pripadne druhá polovica. Peniaze budú potrebovať veď detí budú mať neúrekom. Rod sa bude rozrastať.